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На Дальнем Востоке погда ухудшается



ИА "Метеоновости" / 10:39 Суббота, 2 марта



1 марта в Чукотском автономном округе отмечалась метель, ветер до 29 м/с. На севере Камчатского края ветер усиливался до 21 м/с. Виной непогоды стал очередной циклон, который приближается с юга, обходя Курильские острова.



В ближайшее время он подойдет вплотную к восточным берегам Чукотского округа и станет довольно мощным. В связи с его влиянием на Дальнем Востоке объявлено несколько штормовых предупреждений.



3 марта на севере Камчатского края ожидается сильный снег, метель, ветер 18-23 м/с (в Олюторском районе до 28 м/с). 2-3 марта на арктическом побережье Якутии снег, метель, ветер 17-22 м/с. 3-4 марта в Чукотском автономном округе снег (4 марта на востоке сильный), метель, ветер на побережье Берингова моря 17-22 м/с (4 марта до 27 м/с). / meteonovosti.ru /



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