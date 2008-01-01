

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:32 Суббота, 2 марта



Утро встретило москвичей солнечной погодой и легким морозцем. На станции ВДНХ термометр в 10 часов показал -9,5 градуса, ветер северной четверти до 4 м/с, местами порывы до 10 м/с. В других районах города примерно такой же мороз. Немногим выше температура, примерно на 1 градус только в центре города, на Балчуге. Относительная влажность около 70%. Атмосферное давление около 740 мм рт. ст., что значительно ниже среднего. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



