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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:32 Суббота, 2 марта

  Утро встретило москвичей солнечной погодой и легким морозцем. На станции ВДНХ термометр в 10 часов показал -9,5 градуса, ветер северной четверти до 4 м/с, местами порывы до 10 м/с. В других районах города примерно такой же мороз. Немногим выше температура, примерно на 1 градус только в центре города, на Балчуге. Относительная влажность около 70%. Атмосферное давление около 740 мм рт. ст., что значительно ниже среднего. / meteonovosti.ru /
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2 мар.
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+38
Сарх		 -37
Усть-Нера

некомфортное место: Нейн
комфортное место: Торреон

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