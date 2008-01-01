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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:25 Суббота, 2 марта
Первый календарный месяц весны начал свое шествие по Московской земле с теплой погоды. Температура воздуха в дневные часы 1 марта легко преодолела нулевую отметку в сторону положительных значений. Но до рекордного тепла текущим дням далеко. Тем более,
что к вечеру начало холодать. А самым теплым начало марта было в 1995 году. Температура воздуха 2 марта повысилась до +5.7 градусов, что стало суточным максимумом.
Морозным рекордсменом остается этот день в 1884 году, под утро температура понизилась до -26 градусов, и подобных морозов с тех пор не отмечалось. Сильными осадками отметился этот день в 2016 году. На московскую землю выпало 25.3 мм при месячной норме 34 мм.
В прошлом году 2 марта было холодно, под утро -14.9 градусов, днем -8.4. Существенных осадков не отмечалось, а высота снега составляла 43 см. И в этом году в ночь подморозило до -12 градусов (ВДНХ). Днем по прогнозу облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Tемпература в Москве -7.. -5, по области -10.. -5. Ветер северный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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