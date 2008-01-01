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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:51 Суббота, 2 марта



Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



Температура воздуха понизится, атмосферное давление подрастет. Такие колебания основных метеопараметров неблагоприятны для людей с синдромом хронической усталости и переутомления, лиц с хроническими болезнями. Стоит отметить, что метеопатические реакции могут появляться даже у практически здоровых людей, что может быть связано с вегетативными дисфункциональными расстройствами и снижением функциональных резервов организма за длительный зимний период, недостатком солнечного света, гиподинамией. Чтобы поддержать организм и повысить его сопротивляемость, следует заниматься физкультурой, в домашних условиях помогут ванны с морской солью или целебными травами, контрастный душ. Необходимо соблюдать рекомендации лечащих врачей, принимать лекарственные препараты для лечения основного заболевания. / meteonovosti.ru /



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