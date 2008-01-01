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Ухудшение погоды в Поволжье и на Урале



ИА "Метеоновости" / 13:53 Пятница, 1 марта



Атлантический циклон, "нырнув" со Скандинавии в центральные области России, уже в выходные дни намерен испортить погоду в Поволжье и на Урале. В Поволжье, на большей части территории, пройдет снег, мокрый снег, в воскресенье на юге - сильный снег, при усилении ветра до 16 м/с закружит метель. Сильные снегопады накроют Свердловскую, Челябинскую и юг Тюменской областей. И здесь порывистый ветер, метель, заносы на дорогах.



В начале следующей недели циклон переместится в низовье Оби, увлекая за собой и неблагоприятную погоду. А в Поволжье и на Урале атмосферное давление подрастет, осадки постепенно прекратятся, и похолодает. / meteonovosti.ru /



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