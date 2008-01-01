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Март в Москве заметно потеплел



ИА "Метеоновости" / 13:29 Пятница, 1 марта



За последние 10 лет лишь дважды первенец весны был холодным (средняя за месяц температура воздуха на 1 и более градусов не дотягивала до нормы). Холодным был февраль 2013 года и прошлого, 2018 года. Но рекордно теплый февраль в этот временной интервал не вошел. Он отмечался в 2007 году, средняя месячная температура в нем составила +4.4 градуса, при норме -2.2 градуса.



А рекордно холодный февраль был очень давно, в 1917 году. Средняя за месяц температура оказалась -10.4 градуса, что более, чем на 8 градусов ниже нормы.



Сильными морозами отличились марты в период с 1951 по 1960 годы. Из десяти лет - в восьми из них температура воздуха была значительно ниже нормы.



Самым влажным остается март 1966 года, в котором выпало 87.5 мм осадков при норме 34 мм. А самым сухим - март 1928 года, за весь месяц в нем набралось лишь 4.6 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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