Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
1 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные осадки в Израиле

ИА "Метеоновости" / 13:12 Пятница, 1 марта

  Вчерашняя буря принесла горному массиву Хермону дополнительные 20 см снега. На вершине горы в настоящее время его уровень составляет около 140 см, у нижнего подъемника ≈ порядка 110 см. Температура воздуха держится на отметке минус 4 oС.

Как ожидается, горнолыжный курорт на Хермоне сегодня, 1 марта, будет работать в обычном режиме. Вместе с тем, по словам представителей местной администрации, в случае ухудшения погодных условий, центр отдыха может закрыться для посетителей.

Обильные осадки привели также к увеличению уровня воды в озере Кинерет. За сутки он поднялся на 7 см, с начала зимнего сезона ≈179,5 см. Вместе с тем, до верхней красной линии водоему не хватает еще почти 4,5 метра. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
1 мар.
+1
Сб.
2 мар.
-6
Вс.
3 мар.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Накхонратчасима		 -39
Усть-Нера

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Торреон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100