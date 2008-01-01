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Сильные осадки в Израиле



ИА "Метеоновости" / 13:12 Пятница, 1 марта



Вчерашняя буря принесла горному массиву Хермону дополнительные 20 см снега. На вершине горы в настоящее время его уровень составляет около 140 см, у нижнего подъемника ≈ порядка 110 см. Температура воздуха держится на отметке минус 4 oС.



Как ожидается, горнолыжный курорт на Хермоне сегодня, 1 марта, будет работать в обычном режиме. Вместе с тем, по словам представителей местной администрации, в случае ухудшения погодных условий, центр отдыха может закрыться для посетителей.



Обильные осадки привели также к увеличению уровня воды в озере Кинерет. За сутки он поднялся на 7 см, с начала зимнего сезона ≈179,5 см. Вместе с тем, до верхней красной линии водоему не хватает еще почти 4,5 метра. / meteonovosti.ru /



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