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Непогода на Европейском юге



ИА "Метеоновости" / 13:06 Пятница, 1 марта



В последний февральский день всю территорию Европейской России занимал обширный циклон. Его центр кружил вблизи Санкт-Петербурга, где шли осадки в виде мокрого снега, отмечалось его налипание на проводах и деревьях. Атмосферные фронты протянулись далеко к югу. А потому непогода бушевала и на побережье Черного моря. В Краснодарском крае, в районе Новороссийская выпало до 14 мм осадков и виде дождя и мокрого снега, ветер усиливался до 24 м/с. Ветрено было на всей территории края, до 20 м/с.



Циклон смещается на юго-восток и уже сегодня его центр окажется над Рязанской областью, а атмосферные фронты, пересекающие южную половину европейской территории, станут еще контрастнее, что не обещает улучшения погоды. В Крыму пройдет сильный дождь, в горах со снегом, ветер усилится до 22-27 м/с. В Ростовской области и Краснодарском крае также ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, будут отмечаться гололедные явления, налипание мокрого снега, метель при ветре до 23 м/с. В республиках Северного Кавказа - сильные осадки, ветер до 28 м/с, в горах свыше 1500 метров - лавиноопасно. / meteonovosti.ru /



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