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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 1 марта



В 12 часов в Москве облачная погода с редкими прояснениями, местами слабые осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,1 градуса; Северном +1,2..+1,8; Северо-восточном +0,8..+1,9 градуса, Южном +0,8..+1,4 градуса, Юго-западном +1,0..+2,0 градуса, Западном +1,3..+2,0 градуса, Северо-западном +0,9..+1,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,8..+1,3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха +0,5..+1,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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