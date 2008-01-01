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Новости погоды

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Февраль может стать теплее марта

ИА "Метеоновости" / 12:27 Пятница, 1 марта

  Завершился февраль, а вместе с ним и календарная зима. Последний месяц зимы оказался гораздо теплее своих зимних предшественников. Средняя месячная температура в нем на 6.3 градуса (по данным метеостанции ВДНХ) стала выше средних многолетних значений. Февраль текущего года вошел в шестерку самых теплых февралей за всю историю наблюдений и 6 место разделил с 1914 годом. А рекордно теплый февраль остался в 1990 году, когда средняя за месяц температура воздуха оказалась положительной и составила +0.4 градуса, что на 9 градусов выше нормы.

В ушедшем феврале лишь дважды, 22 и 23 февраля, среднесуточная температура не дотягивала до нормы. Во все остальные дни она значительно ее превышала (в первой пятидневке месяца на 11.5 градусов). Самая низкая температура отмечалась 23 февраля, в День Защитника Отечества, -11.6 градусов. А самым теплым стал день 17 февраля, в дневные часы температура повысилась до +5.3 градусов.

Осадки выпадали неравномерно. 13 февраля за сутки московская копилка осадков пополнилась на 14 мм, что стало рекордом. В итоге за месяц на ВДНХ набралось 34.3 мм, что составляет 96% от нормы. В районных центрах Подмосковья наибольшее количество осадков отмечалось на востоке, в Черустях за месяц выпало 161%, в то же время на северо-западе осадков явно недоставало, в Волоколамске выпало лишь 66% от нормы.

Снежный покров в течение месяца уменьшился от 41 до 26 см. / meteonovosti.ru /
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