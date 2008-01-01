

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О прошедшей зиме в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 11:18 Пятница, 1 марта



Зима 2018-2019 годов в центре России, в том числе в Москве и Подмосковье, оказалась теплее многолетних значений на 2-3 градуса. В столице аномалия сезона по температуре составила +2,3 градуса. Хотя сезон стартовал с холодной погоды.



В начале декабря под утро морозы усиливались до -15 градусов, а местами и ниже, да и днем температура сохраняла отрицательные значения. Но уже к концу первой пятидневки декабря атлантические циклоны принесли на Московскую землю потепление и осадки преимущественно в виде снега. Вновь о себе зима напомнила к середине месяца. Морозы вернулись, и самая низкая температура первенца зимы отмечалась именно в это время, до -16 градусов. А в канун Нового Года морозы опять уступили место теплу, и температура повысилась до -1..-3 градусов.



Январь начался с относительно теплой погоды (среднесуточная температура превышала привычные значения на 3-6 градусов), но все же и ночью? и днем была отрицательная. В дальнейшем погода отличалась неустойчивостью, периоды потепления сменялись похолоданиями, но самой холодной стала пятая пятидневка месяца не только января, но и всей зимы. По данным метеостанции ВДНХ минимальная температура составила -19.8 градусов. А самыми теплыми оказались последние дня первенца зимы. Температура повысилась до оттепели.



В последнем месяце зимы сильных морозов уже не отмечалось и минимум месяца, наблюдавшийся в День Защитника Отечества ( 23 февраля), составил -11.6 градусов. Число дней с оттепелью значительно увеличилось и, несмотря на короткий месяц, их набралось 14.



В итоге декабрь оказался близким к норме, январь опередил ее на 2.7 градусов, а февраль стал теплее нормы на 6.3 градуса. Зимний сезон 2018-2019 годов повторил характер зимы 2017-2018 годов с аномалией +2,3 градуса.



Самым снежным стал январь. В центральном месяце зимы норма по осадкам была перевыполнена более, чем в полтора раза, выпало 163%. А в декабре и в феврале выпавшие осадки соответствовали норме. За зиму сумма осадков составила 155 мм, при норме 134 мм, то есть 116%.



Самый высокий снежный покров в Москве был 28 января и достигал 49 см. А к концу зимы снежный покров уменьшился до 26 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



