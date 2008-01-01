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Новости погоды

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В Москве новый рекорд по давлению

ИА "Метеоновости" / 11:01 Пятница, 1 марта

  В ночь на 1 марта центр атлантического циклона оказался ближе всего к Москве. В 1 час ночи атмосферное давление на станции ВДНХ понизилась до 723,1 мм рт ст ( 963,8 гПа), что стало новым рекордом для первого дня весны. До этого самое низкое давление 1 марта составляло 725,0 мм рт ст ( 966,6 гПа) и принадлежало 1938 году. / meteonovosti.ru /
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