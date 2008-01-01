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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:59 Пятница, 1 марта



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 19 - 28 февраля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного. 21 и 27 февраля зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.



По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 1 - 9 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды возможны 1 и 2 марта. / meteonovosti.ru /



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