Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
1 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:25 Пятница, 1 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер северный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Местами метель. На дорогах гололедица. Атмосферное давление в в середине дня составит 728 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

Первый день марта будет характеризоваться аномально низким атмосферным давлением (на 18-20 единиц ниже нормы) и перепадами температуры, что в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном может оказаться для организма человека, особенно с повышенной метеочувствительностью, нагрузочным и стрессовым внешним фактором. Могут отмечать ухудшение самочувствия люди с заболеваниями сердца и сосудов, скачки артериального давления вплоть до сосудистых кризов, развитие приступов стенокардии, мигрени, нарушения сердечного ритма. Психологический дискомфорт и вегетативные нарушения возможны и у людей, не страдающих метеозависимостью. Следует поддержать организм, в первую очередь купировать болевые симптомы, нормализовать артериальное давление, постараться не перегружать чрезмерно организм физическими нагрузками. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
0
Пт.
1 мар.
+1
Сб.
2 мар.
-6
Вс.
3 мар.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Аделаида		 -35
Делянкир

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Джагдалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100