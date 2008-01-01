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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:25 Пятница, 1 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер северный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Местами метель. На дорогах гололедица. Атмосферное давление в в середине дня составит 728 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.



Первый день марта будет характеризоваться аномально низким атмосферным давлением (на 18-20 единиц ниже нормы) и перепадами температуры, что в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном может оказаться для организма человека, особенно с повышенной метеочувствительностью, нагрузочным и стрессовым внешним фактором. Могут отмечать ухудшение самочувствия люди с заболеваниями сердца и сосудов, скачки артериального давления вплоть до сосудистых кризов, развитие приступов стенокардии, мигрени, нарушения сердечного ритма. Психологический дискомфорт и вегетативные нарушения возможны и у людей, не страдающих метеозависимостью. Следует поддержать организм, в первую очередь купировать болевые симптомы, нормализовать артериальное давление, постараться не перегружать чрезмерно организм физическими нагрузками. / meteonovosti.ru /



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