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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 28 февраля

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона. При облачности с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области -1..+4. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Джхарсугуда

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