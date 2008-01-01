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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 28 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабые осадки. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3,0..+3,5 градуса; Северном +2,7..+3,5; Северо-восточном +2,6..+3,3 градуса, Юго-восточном +2,3..+2,9, Южном +2,1..+3,1 градуса, Юго-западном +2,0..+3,0 градуса, Западном +1,6..+3,3 градуса, Северо-западном +2,2..+3,0 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +2,9 градуса, на территории Новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха +1,6..+3,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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