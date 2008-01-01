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На юге ЕТР снова ненастье



ИА "Метеоновости" / 14:29 Четверг, 28 февраля



Несмотря на повышенный фон атмосферного давления, погода в Краснодарском крае была далека от идеальной. Ведь регион пересекали атмосферные фронты. 27 февраля прошли осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальное количество осадков составило 29 мм. В Белореченске сильное налипание мокрого снега, диаметр отложений до 73 мм.



В ближайшие дни влияние на погоду в регионе начнет оказывать циклонический вихрь и его атмосферные фронты. В большинстве районов округа ожидаются садки в виде снега, мокрого снега и дождя, 2 марта в Краснодарском крае, а также ночью и утром 1 марта в Ростовской области - сильные осадки. Местами туман, гололедно-изморозевые явления, в Краснодарском крае и в Волгоградской области налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В Волгоградской области метель. Порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром 1 марта по южной половине Ростовской области до 23 м/с, в Калмыкии и в Краснодарском крае до 25 м/с. Температура воздуха 1 и 2 марта днем 0...5, по югу и востоку до 8, 1 марта в Краснодарском крае и в Адыгее до 12, 2 марта по северу округа понижение температуры до 0...-5. / meteonovosti.ru /



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