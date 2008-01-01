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Новости погоды

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Европейский север во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 14:00 Четверг, 28 февраля

  Погодные условия на севере ЕТР определяют циклонические вихри. Один кружит над Карским морем, другой - над Финляндией. Усиливают влияние циклонов и атмосферные фронты. 27 и в ночь на 28 февраля в Архангельской области выпал снег, количество осадков до 7 мм, ветер в порывах усиливался до 21 м/с, мела метель. Сильная метель при ветре до 28 м/с отмечалась и в Ненецком округе, да и снега здесь было очень много, до 25 мм в пересчете на воду. Досталось и северо-востоку республики Коми. Ветер в порывах усиливался до 27 м/с, мела метель, прошел сильный снег, количество выпавших осадков составило 26 мм.

1 марта циклонический вихрь, кружащий над Карским морем, начнет ослабевать. В Ненецком округе небольшой снег пройдет лишь местами, в Архангельской области и в республике Коми местами небольшой и умеренный снег. / meteonovosti.ru /
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