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Новости погоды

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Температура воздуха в Забайкалье бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:29 Четверг, 28 февраля

  Аномально высокая температура воздуха установилась в Забайкалье. Среднесуточная температура превышает привычные показатели на 8-10 градусов. И снова в Забайкальском крае не обошлось без температурных рекордов. 27 февраля в Красном Чикое воздух прогрелся до 3,6 градуса (ранее рекордным считалось значение +2 градуса, зафиксированное в 1966 году). На Нерчинском Заводе термометры показали +2,7 градуса. Позади остался рекорд 1992 года.

В первый день весны в Забайкальском крае сохранится довольно теплая погода. Осадков не ожидается, в отдельных районах ветер в порывах будет усиливаться до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -15..-20 градусов, при прояснении до -24..-29, по южным и центральным районам мороз не столь суровый, -8..-13 градусов. А днем термометры покажут +2..+7 градусов, в отдельных районах до -2..-7. Не за горами очередные рекорды. / meteonovosti.ru /
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