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Первые весенние дни в Москве будут морозными



ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 28 февраля



Зима в столице завершается оттепелью. Но, как это часто бывает, в начале весны холода возвращаются. И в этом году первые весенние выходные дни в Москве ожидаются морозными.



1 марта московский регион будет находиться во власти циклона, который за сутки преодолеет расстояние от Финляндии до Волго-Вятского округа. При облачной погоде временами станет приниматься снег, при порывистом ветре разыграется метель. На дорогах скользко. Днем в Москве -1..+1 градус, по области -3..+2.



В первую субботу весны, 2 марта, существенно похолодает. Циклонический вихрь отправится на юго-восток. Атмосферное давление в Москве и области начнет расти, снежок если и сохранится, то лишь на востоке и небольшой. Ночью подморозит, в Москве до -8..-10 градусов, по области до -12, и днем в городе -5..-7. Такие показатели на 2-3 градуса ниже многолетних значений. Из-за порывистого ветра будет казаться, что температура воздуха гораздо ниже. И вновь жителям придется одеваться по-зимнему.



Еще более холодной будет ночь на воскресенье, в Москве минимальная температура -10..-12, по области до -14 градусов. А днем скажется приближение нового атлантического циклона, и температура станет расти. Максимальная температура в регионе повысится до -1..-3 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное.



Волна холодной погоды, соответствующей середине февраля, продержится в столичном регионе лишь пару дней. С понедельника в регион вновь вернется оттепель. / meteonovosti.ru /



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