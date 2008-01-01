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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:37 Четверг, 28 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,0..+1,8 градуса; Северном +0,8..+1,7; Северо-восточном +0,7..+1,4 градуса, Южном +0,5..+1,6 градуса, Юго-западном +0,3..+1,1 градуса, Западном +0,1..+1,2 градуса, Северо-западном +0,9..+1,4 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +1,4..+1,5 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха +0,1..+1,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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