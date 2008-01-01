Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
28 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Чукотке погода портится

ИА "Метеоновости" / 12:21 Четверг, 28 февраля

  В минувший день, 27 февраля, условия погоды на Чукотке определял южный циклон и его атмосферные фронты. Температура воздуха была на 14-16 градусов выше нормы. Очередные температурные максимумы были зафиксированы на острове Врангеля (-1,4 градуса) и на мысе Ванкарем (-1,3 градуса). Такого тепла здесь не было с 1960 года. Из-за атмосферных фронтов прошел сильный снег, выпало до 6 мм осадков. Снежный покров увеличился еще на 5-7 см. В первый день весны погода начнет портиться. К югу Чукотки приблизится циклонический вихрь. При облачной с прояснениями погоде на большей части территории пройдет снег, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, в районе Берингова пролива порывы 20-25 м/с, на востоке усиление ветра до 27-32 м/с, метель. Температура воздуха -18..-23, местами -30..-35, на востоке -8..-13, на побережье местами -3..+2. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
1 мар.
+1
Сб.
2 мар.
-6
Вс.
3 мар.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Мадурай		 -39
Усть-Нера

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Гвадалахара

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100