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На Чукотке погода портится



ИА "Метеоновости" / 12:21 Четверг, 28 февраля



В минувший день, 27 февраля, условия погоды на Чукотке определял южный циклон и его атмосферные фронты. Температура воздуха была на 14-16 градусов выше нормы. Очередные температурные максимумы были зафиксированы на острове Врангеля (-1,4 градуса) и на мысе Ванкарем (-1,3 градуса). Такого тепла здесь не было с 1960 года. Из-за атмосферных фронтов прошел сильный снег, выпало до 6 мм осадков. Снежный покров увеличился еще на 5-7 см. В первый день весны погода начнет портиться. К югу Чукотки приблизится циклонический вихрь. При облачной с прояснениями погоде на большей части территории пройдет снег, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, в районе Берингова пролива порывы 20-25 м/с, на востоке усиление ветра до 27-32 м/с, метель. Температура воздуха -18..-23, местами -30..-35, на востоке -8..-13, на побережье местами -3..+2. / meteonovosti.ru /



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