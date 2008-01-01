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Летнее тепло в конце зимы во Франции



ИА "Метеоновости" / 12:09 Четверг, 28 февраля



В среду, 27 февраля, погоду во Франции формировал Азорский антициклон. Центр его оказался практически над Парижем, а территорию на границе с Испанией оказалась в самой теплой части этого барического образования. В результате был перекрыт абсолютный максимум февраля для страны в целом, он составил 21,3 градуса.



Державшийся до этого рекорд был поставлен 28 февраля 1960 года - тогда средний показатель по стране был 20.2 градуса.



Самым жарким городом стал Аисирит в департаменте Атлантические Пиренеи, где конец зимы жители встретили при 28.1 градуса тепла. В целом же по югу страны температуры превышали 25 градусов, во многих были обновлены исторические рекорды.



В Париже в этот день самым высоким показателем стали 20.4 градуса. В столице больше 10 дней температура воздуха держится выше отметки 15 градусов, чего в феврале не случалось за всю историю измерений с 1873 года.



Но такой почти летней погоде не удержаться, к началу календарной зимы в стране похолодает градусов на 10, и погода вернется в рамки календаря. / meteonovosti.ru /



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