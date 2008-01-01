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Ранняя весна в Приморье



ИА "Метеоновости" / 11:44 Четверг, 28 февраля



Уходящая зима обделила Владивосток снегом: снежный покров в городе так и не образовался. Снежные циклоны обходили юг Приморья стороной. 28 февраля снег высотой до 13 см лежал только на севере края. Экстремально теплая зима и закончится очень теплой погодой, фон температуры останется выше нормы на 4-5 градусов.



Специалисты отмечают, что синоптические процессы над Приморьем перестроились на весенний лад. И гидрологические процессы (разрушение льда в заливе Петра Великого, в бухте Находка) происходят в более ранние сроки.



И это следует учитывать рыбакам, любителям подледной ловли! / meteonovosti.ru /



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