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Какой погодой завершается зима в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:16 Четверг, 28 февраля



В последний день календарной зимы средняя суточная температура становится ровно минус 5 градусов. Хотя погода бывает довольно разнообразной. Рекордные холода стояли в столице в 1884 году, тогда зима завершалась морозами до -25,6 градусов. Самый теплый день выдался в 1998 году, термометр показал +6,2 градуса. В 1906 году выпадало рекордное количество осадков, 8,8 мм при месячной норме 36 мм. Под конец зимнего сезона высота снега в среднем бывает 38 см. В 2019 году зима завершится почти зимним ненастьем. В зоне атмосферного фронта облачно, временами осадки, свежий ветер юго-западный и западный. Днем снова оттепель, днем до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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