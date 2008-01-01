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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:25 Четверг, 28 февраля

  Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния "ныряющего" циклона. При облачной погоде пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в столице резко понизится и в середине дня составит 724 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

Основными неблагоприятными факторами для метеозависимых людей в этот день станет интенсивное падение атмосферного давления (фон его станет заметно ниже нормального). Ухудшение самочувствия из-за перепадов атмосферного давления могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипотоников, так и гипертоников. В группе риска люди, перенесшие сосудистые катастрофы, страдающие ишемической болезнью сердца и атеросклерозом сосудов. Чтобы укрепить здоровье, специалисты рекомендуют в переходные сезоны поддерживать организм витаминами, находить время для прогулок на свежем воздухе, заниматься физкультурой. / meteonovosti.ru /
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