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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 27 февраля
Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона с центром над Германий. При облачности с прояснениями облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве - 2..-4 градуса, по области -2..-7. Ветер западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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