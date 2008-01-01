Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
27 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 27 февраля

  Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона с центром над Германий. При облачности с прояснениями облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве - 2..-4 градуса, по области -2..-7. Ветер западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-2
Чт.
28 фев.
+1
Пт.
1 мар.
+1
Сб.
2 мар.
-7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Габороне		 -43
Оймякон

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Бахавалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100