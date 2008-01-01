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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 27 февраля



В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,5..-0,9 градуса, Северном -1,97..-0,9 градуса, Северо-восточном -2,3..-1,3 градусов, Восточном -2,6..-1,9 градуса, Юго-восточном -2,1..-1,2 градуса, Южном -1,7..-1,0 градуса, Юго-западном -2,0..-1,4 градуса, Западном -2,0..-0,9 градуса, Северо-западном -1,5..-0,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, порывы ветра до 12м/с, температура воздуха -2,4..-0,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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