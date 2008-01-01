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Новости погоды

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В Центре Европы пройдут дожди и похолодает

ИА "Метеоновости" / 14:17 Среда, 27 февраля

  В странах Центральной Европы стоит великолепная весенняя погода. Циклоны с их ветрами и осадками пока проходят севернее, а страны центральной части континента антициклон обеспечивает погожими днями. В Париже вчера, 26 февраля было около 18 градусов тепла, в Женеве 14 градусов, в Мюнхене 15,5 градусов, в Берлине 11 градусов, в Праге 13 градусов. Но мощный североатлантический циклон, направляясь на территорию России, оставит центральную часть Европейского континента в прохладном воздухе. При прохождении серии атмосферных фронтов ожидаются дожди и на несколько дней захолодает. Так, например, в Париже 28 февраля еще будет тепло, до +17 градусов, затем температура поднимется лишь до +14, пройдут небольшие дожди. В Женеве похолодание придется на 1 марта, до +10 градусов и тоже будет дождь. В Берлине не так тепло уже 28 февраля, до +12 градусов, а затем дождь и дальнейшее понижение температуры, днем только +9 градусов. Примерно такой же сценарий погоды и в Баварии. В Мюнхене 28 февраля еще до +17, но возможен дождь, 1 марта температура понизится до +11 градусов и будет дождливо. В Чехии осадки и похолодание намечаются на 1 и 2 марта. / meteonovosti.ru /
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