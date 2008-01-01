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В Поволжье весенние снегопады



ИА "Метеоновости" / 13:48 Среда, 27 февраля



1-2 марта атлантический циклон, испортив погоду в Центре России, к берегам Волги. В Приволжском федеральном округе 1 марта на севере и в Татарстане снег, мокрый снег, гололедные явления, 2 марта на юге его территории сильный снег, мокрый снег, в горах Пермского края разыграется сильный снегопад. В первых числах марта грядет похолодание. Температура воздуха на севере Приволжского округа 28 февраля и 1 марта днем от -5 до +2 градусов, 2 марта понижение до -3..-10 градусов. В средней части Поволжья 28 февраля днем 0..-5 градусов, 1-2 февраля кратковременно потеплеет до +2..-3 градусов. / meteonovosti.ru /



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