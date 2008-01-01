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Новости погоды
В регионы Центральной России придет потепление
ИА "Метеоновости" / 13:35 Среда, 27 февраля
В ночь на 27 февраля в регионах Центрального округа подморозило. На северо-востоке было -5..-7 градусов. В Москве на станции ВДНХ термометр показал -5,2 градуса. Погода в центральных областях будет по-прежнему переменчивой по вине циклонов. В четверг ожидается влияние очередного циклона из Северной Атлантики. Ночь на 28 февраля ожидается еще морозной на севере и востоке региона. В Ярославской, Владимирской и Рязанской областях термометры покажут -4..-10 градусов. А вот уже в Смоленской области ночная температура будет не ниже -4 градусов, днем в преддверии весны потеплеет до +4 градусов. Оттепель придет днем в большинстве центральных областей. В основном температура будет повышаться до +1..+2 градусов. Из-за атмосферных фронтов, которые подойдут вместе с циклоном с запада, ожидаются осадки в виде снега, днем мокрого снега, возможно налипание мокрого снега и гололедные явления, на дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /
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