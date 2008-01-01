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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:11 Среда, 27 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,4..-2,3 градуса, Северном -3,7..-3,1 градуса, Северо-восточном -4,1..-3,1 градусов, Восточном -3,8..-3,3 градуса, Юго-восточном -2,8..-2,3 градуса, Южном -3,3..-2,6 градуса, Юго-западном -3,6..-2,8 градуса, Западном -3,7..-2,7 градуса, Северо-западном -3,4..-3,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,8..-3,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, порывы ветра до 12м/с, температура воздуха -3,3..-1,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Оймякон

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Бахавалпур

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