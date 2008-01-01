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Весенняя погода в Восточном Средиземноморье



ИА "Метеоновости" / 13:08 Среда, 27 февраля



В Восточном Средиземноморье стоит нежаркая весенняя погода. Еще достаточно влаги, и степь оживляет зеленый ковер из трав, а также цветущих первоцветов. Именно такую картину могут наблюдать туристы, путешествующие, например, по территории Израиля. Средняя температура воздуха днем на средиземноморском побережье в феврале примерно +19 градусов, в марте уже +21. Осадков в стране выпадает мало, и дождь считается "небесной благодатью". В феврале в Тель-Авиве в среднем бывает всего три с дождем, в марте выдается лишь пару дождливых дней. В ближайшее время определяющим в погоде будет атмосферный фронт, зависший между Кипром и восточным берегом Средиземного моря. Температура на побережье Средиземного моря около 18 градусов, возможно в самом начале марта несколько дней с кратковременными дождями. Небольшие дожди ожидаются до первых весенних выходных в Иерусалиме. Там прохладнее, дневная температура 11..13 градусов. / meteonovosti.ru /



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