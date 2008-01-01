

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге России весна задерживается



ИА "Метеоновости" / 12:12 Среда, 27 февраля



весна. Но до настоящего весеннего тепла еще далеко, даже на юге европейской России. Из-за атлантических циклонов погода переменчивая: то порадует весенним солнцем, то "забросает" мокрым снегом.



Хотя температура в последних числах февраля днем достигала 3..10 градусов, что несколько выше обычного, надолго это тепло не задержится. Под влиянием атмосферных фронтов, которые опоясывают юг России, прошли осадки в виде дождя и снега. В горной части Краснодарского края за день 26 февраля и ночь 27 февраля выпало около 40 мм в виде дождя, переходящего в снег. Несколько часов мокрый снег пролежал на проводах и деревьях слоем до 5 см, утром налипание мокрого снега разрушилось.



27 февраля в зоне холодных атмосферных фронтов циклона в южном регионе осадки будут продолжаться, в Адыгее и Краснодарском крае возможны сильные осадки. В Волгоградской области и на севере Ростовской области весна и вовсе начнется с метели. На дорогах будет скользко.



В последний день февраля и в начале марта на юге России прохладно, температура 0..+5 градусов, на Черноморском побережье не выше 4..9 градусов, на юге Краснодарского края и в Дагестане до 10 тепла, Сильный ветер создаст ощущение дискомфорта.



Улучшение погоды следует ожидать лишь к 5 марта, когда усилится влияние западного антициклона: осадки прекратятся, выглянет солнце и температура начнет повышаться. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



