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Новости погоды

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На юге России весна задерживается

ИА "Метеоновости" / 12:12 Среда, 27 февраля

  Приближается календарная весна. Но до настоящего весеннего тепла еще далеко, даже на юге европейской России. Из-за атлантических циклонов погода переменчивая: то порадует весенним солнцем, то "забросает" мокрым снегом.

Хотя температура в последних числах февраля днем достигала 3..10 градусов, что несколько выше обычного, надолго это тепло не задержится. Под влиянием атмосферных фронтов, которые опоясывают юг России, прошли осадки в виде дождя и снега. В горной части Краснодарского края за день 26 февраля и ночь 27 февраля выпало около 40 мм в виде дождя, переходящего в снег. Несколько часов мокрый снег пролежал на проводах и деревьях слоем до 5 см, утром налипание мокрого снега разрушилось.

27 февраля в зоне холодных атмосферных фронтов циклона в южном регионе осадки будут продолжаться, в Адыгее и Краснодарском крае возможны сильные осадки. В Волгоградской области и на севере Ростовской области весна и вовсе начнется с метели. На дорогах будет скользко.

В последний день февраля и в начале марта на юге России прохладно, температура 0..+5 градусов, на Черноморском побережье не выше 4..9 градусов, на юге Краснодарского края и в Дагестане до 10 тепла, Сильный ветер создаст ощущение дискомфорта.

Улучшение погоды следует ожидать лишь к 5 марта, когда усилится влияние западного антициклона: осадки прекратятся, выглянет солнце и температура начнет повышаться. / meteonovosti.ru /
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