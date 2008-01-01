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В начале весны ветрено на Чукотке и Курилах



ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 27 февраля



Циклонический вихрь и его атмосферные фронты хозяйничают на Дальневосточном побережье. 26 февраля и в ночь на 27 февраля ветер на Чукотском полуострове усиливался до 31 м/с, примерно сутки продолжалась метель. 27 февраля центр циклона перебрался из Берингова моря на юг Чукотки, потому погода там резко испортилась. А вот на Камчатке с отходом циклона погода начала улучшаться. На юге ветер начал стихать уже минувшей ночью и не превышал к утру 15 м/с. На севере полуострова ветер еще был штормовым, до 30 м/с, тоже отмечалась продолжительная метель.



На рубеже календарной зимы и весеннего сезона ветреная погода с метелью сохранится на побережье Чукотки, будет метель при ветре до 23-28 м/с. 1-2 марта вблизи Курильской гряды оформится циклон, который принесет на северные острова снег с метелью и ветер усилится до 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



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