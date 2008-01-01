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В Сибири температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 10:36 Среда, 27 февраля



Температура воздуха в Центральной и южной Сибири превышает привычные показатели на 8-12 градусов. На переднем крае циклонов сюда выносится хорошо прогретый азиатский воздух с территории Казахстана. 26 февраля были обновлены многолетние температурные максимумы. До 5,5 градуса прогрелся воздух в Чите, ранее выше 2,8 градуса здесь температура не повышалась. Но этот рекорд остался в 1944 году. В п. Чара был перекрыт рекорд 2017 года, термометры показали -0,2 градуса, тогда как в 2017 году здесь столбик термометра остановился на отметке -0,4 градуса. Самая высокая температура в этой части страны, +7,3 градуса была в п. Агинское, рекорд здесь держался более 50 лет.



28 февраля юго-восток Сибири останется в теплом секторе циклона. В Забайкалье погода без осадков, днем 2..7 тепла, в Чите 3..5 градусов выше нуля. Рекорд последнего дня календарной зимы, видимо, останется в 1998 году, тогда было 7,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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