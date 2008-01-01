Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
27 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Сибири температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 10:36 Среда, 27 февраля

  Температура воздуха в Центральной и южной Сибири превышает привычные показатели на 8-12 градусов. На переднем крае циклонов сюда выносится хорошо прогретый азиатский воздух с территории Казахстана. 26 февраля были обновлены многолетние температурные максимумы. До 5,5 градуса прогрелся воздух в Чите, ранее выше 2,8 градуса здесь температура не повышалась. Но этот рекорд остался в 1944 году. В п. Чара был перекрыт рекорд 2017 года, термометры показали -0,2 градуса, тогда как в 2017 году здесь столбик термометра остановился на отметке -0,4 градуса. Самая высокая температура в этой части страны, +7,3 градуса была в п. Агинское, рекорд здесь держался более 50 лет.

28 февраля юго-восток Сибири останется в теплом секторе циклона. В Забайкалье погода без осадков, днем 2..7 тепла, в Чите 3..5 градусов выше нуля. Рекорд последнего дня календарной зимы, видимо, останется в 1998 году, тогда было 7,4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-5
Ср.
27 фев.
-3
Чт.
28 фев.
+1
Пт.
1 мар.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Алис-Спрингс		 -38
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Шонла

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100