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Новости погоды

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Атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному

ИА "Метеоновости" / 09:18 Среда, 27 февраля

  Циклонический вихрь, центр которого кружит над севером Скандинавии, направится на юго-восток. И уже 28 февраля Центральный район окажется вблизи центра циклона. Атмосферное давление понизится на 20 единиц! В середине дня 28 февраля оно составит около 725 мм рт. ст. Но до абсолютного минимума атмосферного давления не дотянет. Ведь в 1990 году атмосферное давление понизилось до 720 мм рт. ст. Климатическая норма для февраля 749 мм рт. ст. Резкие перепады атмосферного давления на пониженном фоне плохо переносят люди с заболеваниями сердца и сосудов. Причем касается это как гипотоников, так и гипертоников, а также людей с собственным неустойчивым артериальным давлением. / meteonovosti.ru /
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