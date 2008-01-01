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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:49 Среда, 27 февраля

  Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -5..-0 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

На фоне резкого роста атмосферного давления в Москве и области, сохранится высокая влажность и пониженное содержание кислорода в воздухе. Межсезонье - самое сложное время года, колебания температуры от суток к суткам очень заметные, в том числе и перепады атмосферного давления. При таких погодных условиях зависимость от ее "капризов" отмечают практически все метеочувствительные люди, имеющие те или иные заболевания, а также с переутомлением, синдромом хронической усталости, перенесшие недавно острые респираторные или другие болезни.

Проявления этой зависимости, чаще всего, сопровождаются снижением физических сил, сонливостью, апатией, сложностью сосредоточиться на умственной работе, появлением нервозности и раздражительности, симптомов мигрени и др. У наиболее метеочувствительных, страдающих сосудистыми нарушениями, могут развиваться приступы стенокардии, отмечаться скачки артериального давления. Симптомы обострения появляются и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также органов дыхания.

Геомагнитный фон 27 февраля прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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