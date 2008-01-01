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Новости погоды

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Ветер на Камчатке ослабеет

ИА "Метеоновости" / 13:33 Вторник, 26 февраля

  Циклонический вихрь и его атмосферные фронты хозяйничают на Камчатке. 25 и в ночь на 26 февраля ветер на полуострове усиливался до 23 м/с. 27 февраля центр циклона переберется из Берингова моря на юг Чукотки, где погода резко испортится (пройдет сильный снег и ветер в порывах усилится до ураганного). Достанется и Камчатке. Пройдет снег различной интенсивности, на юге края ветер в порывах ослабеет до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10..-15, в центре до -25..-30, при прояснениях до -37. Днем -5..-10, при облачности до -17. В северной половине ветер 15-20 м/с, метель. Ночью -8..-13, при прояснениях до -33, в Тигильском районе -25..-30; днем -3..-8, при облачности -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /
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