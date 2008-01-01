

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные осадки ожидаются на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:20 Вторник, 26 февраля



Погодные условия на юге ЕТР определяют атмосферные фронты. Не обходится без осадков и порывистого ветра. Но и 27 февраля на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Атмосферное давление начнет расти, только и влияние атмосферных фронтов не ослабеет. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, по югу с дождем, в Адыгее и в Краснодарском и Ставропольском краях - сильные осадки. Местами туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, по северу округа гололедно-изморозевые явления. По южной половине округа порывы 13-18 м/с, на черноморском побережье в Новороссийске до 25 м/с. Температура воздуха ночью -4...1, при прояснениях до -8, днем -2...3, по югу и востоку до 7...9. На черноморском побережье ночью 0...5, днем 3...8 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



