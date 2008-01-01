Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
26 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе ЕТР температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 26 февраля

  Температура воздуха на северо-западе ЕТР превышает привычные показатели на 10-12 градусов в Мурманской области и на 8-10 градусов в Карелии и Ленинградской области. Хорошо прогретый воздух поступает сюда в теплых секторах атлантических циклонов. 25 февраля вновь были обновлены многолетние температурные максимумы. До 4,1 градуса прогрелся воздух в Реболах, ранее выше 3,9 градуса здесь температура не повышалась. Но этот рекорд остался в 1997 году. В Сортавале был перекрыт рекорд 2014 года, термометры показали 5,1 градуса. 6 градусов было в Выборге, рекорд здесь держался более 20 лет.

27 февраля температура воздуха немного понизится. В Северо-Западном районе пройдут небольшие осадки, ночью -3..-8, на востоке местами до -14 градусов, днем +3..-2. В Карелии небольшие, местами умеренные осадки, ночью -7..-12 градусов, местами до -21, днем -2..+3. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Ср.
27 фев.
-3
Чт.
28 фев.
+1
Пт.
1 мар.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Омдурман		 -47
Усть-Нера

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Хама

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100