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На северо-западе ЕТР температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 26 февраля



Температура воздуха на северо-западе ЕТР превышает привычные показатели на 10-12 градусов в Мурманской области и на 8-10 градусов в Карелии и Ленинградской области. Хорошо прогретый воздух поступает сюда в теплых секторах атлантических циклонов. 25 февраля вновь были обновлены многолетние температурные максимумы. До 4,1 градуса прогрелся воздух в Реболах, ранее выше 3,9 градуса здесь температура не повышалась. Но этот рекорд остался в 1997 году. В Сортавале был перекрыт рекорд 2014 года, термометры показали 5,1 градуса. 6 градусов было в Выборге, рекорд здесь держался более 20 лет.



27 февраля температура воздуха немного понизится. В Северо-Западном районе пройдут небольшие осадки, ночью -3..-8, на востоке местами до -14 градусов, днем +3..-2. В Карелии небольшие, местами умеренные осадки, ночью -7..-12 градусов, местами до -21, днем -2..+3. / meteonovosti.ru /



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