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Новости погоды

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В средней полосе ЕТР снова похолодание

ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 26 февраля

  В центральных областях ЕТР погода неустойчивая. Как и полагается в конце зимы. То оттепели, то морозы. Ведь не за горами весна. В минувший день, 25 февраля, регион находился в барической ложбине, в зоне действия атмосферных фронтов. Почти повсеместно прошли осадки в виде снега и мокрого снега. Во Владимирской области прошел сильный дождь, за неполные 6 часов в Юрьеве-Польском выпало до 15 мм осадков. При положительной температуре выпавший за зиму снег активно таял. До 28 см просели сугробы и в столице.

Но уже 27 февраля зима напомнит о себе. В Центральном районе при облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снег, ночью похолодает до -2..-7 градусов, днем 0..-5. На дорогах гололедица. Скорость северного ветра 5-10 м/с.

В последний день зимы небольшой снег, температура повысится до -3..+2 градусов - Центральный район окажется в теплом секторе североатлантического циклона.

А первый день весны преподнесет неожиданный сюрприз. При облачной погоде будет идти небольшой снег, мокрый снег. Ночью и днем термометры покажут -3..+2 градуса. А к вечеру, за холодным фронтом, температура воздуха начнет резко понижаться, до -8 градусов. Усилится ветер, в порывах до 15 м/с. 2 марта зима решит наверстать упущенное, снова похолодает до -9..-14 градусов ночью и -3..-8 градусов днем. / meteonovosti.ru /
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