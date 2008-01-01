

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В средней полосе ЕТР снова похолодание



ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 26 февраля



погода неустойчивая. Как и полагается в конце зимы. То оттепели, то морозы. Ведь не за горами весна. В минувший день, 25 февраля, регион находился в барической ложбине, в зоне действия атмосферных фронтов. Почти повсеместно прошли осадки в виде снега и мокрого снега. Во Владимирской области прошел сильный дождь, за неполные 6 часов в Юрьеве-Польском выпало до 15 мм осадков. При положительной температуре выпавший за зиму снег активно таял. До 28 см просели сугробы и в столице.



Но уже 27 февраля зима напомнит о себе. В Центральном районе при облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снег, ночью похолодает до -2..-7 градусов, днем 0..-5. На дорогах гололедица. Скорость северного ветра 5-10 м/с.



В последний день зимы небольшой снег, температура повысится до -3..+2 градусов - Центральный район окажется в теплом секторе североатлантического циклона.



А первый день весны преподнесет неожиданный сюрприз. При облачной погоде будет идти небольшой снег, мокрый снег. Ночью и днем термометры покажут -3..+2 градуса. А к вечеру, за холодным фронтом, температура воздуха начнет резко понижаться, до -8 градусов. Усилится ветер, в порывах до 15 м/с. 2 марта зима решит наверстать упущенное, снова похолодает до -9..-14 градусов ночью и -3..-8 градусов днем. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



