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Север Сибири во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 11:55 Вторник, 26 февраля



Циклонический вихрь с центром над севером Ямала и его атмосферные фронты принесли в северные районы Сибири снегопады и метели. Ночью и утром 26 февраля на Таймыре ветер в порывах усиливался до 21 м/с, а на Ямале, в зоне действия атмосферных фронтов, порывы достигали 26 м/с.



27 февраля синоптическая ситуация изменится незначительно. Циклон сохранит влияние на севере Сибири. На Ямале местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах поднимется метель, порывы ветра 10-15 м/с, температура воздуха ночью -30..-35 градусов, при облачности -20..-25, на юге -10..-15, днем термометры покажут -19..-24 градуса, местами -10..-15. На Таймыре снег, метель при ветре в порывах 15-20 м/с (ночью ветер усилится до 22-27 м/с), температура воздуха в течение суток -20..-25 градусов. / meteonovosti.ru /



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