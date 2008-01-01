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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 11:33 Вторник, 26 февраля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 16-25 февраля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного. 21 февраля зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.
По прогнозу ИЗМИРАН, 26- февраля - 7 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Усиление геомагнитной активности ожидается 27 февраля - 1 марта. / meteonovosti.ru /
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