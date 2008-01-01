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Непогода разыгралась на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 11:29 Вторник, 26 февраля



Очередной циклон с Северной Атлантики перемещается вдоль арктического побережья. Его атмосферные фронты стали причиной сильных снегопадов, метелей и резкого порывистого ветра на севере ЕТР. 25 и в ночь на 26 февраля в Коми прошел сильный снег, выпало до 9 мм небесной влаги, мела метель, ветер в порывах усиливался до 18 м/с. Сильный снег прошел и в Архангельской области, но осадков было чуть меньше, 8 мм в пересчете на воду. На Новой Земле порывы ветра достигали 26 м/с.



27 февраля циклонический вихрь, портивший погоду на севере ЕТР, сохранит влияние на севере ЕТР. Архангельская область окажется в передней части очередного циклона, центр которого за сутки преодолеет расстояние от Исландии до севера Скандинавии. Коми останется в тыловой части циклона, кружащего над Карским морем близ Новой Земли. В Архангельской области пройдет снег различной интенсивности, ветер в порывах усилится до 12-17 м/с, днем термометры покажут -3..-8 градусов, местами до -13. Ночью подморозит до -13..-18 градусов, при прояснениях -23..-28. В Коми небольшой снег пройдет лишь местами, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, разыграется метель. Ночью воздух остынет до -20..-25, при прояснении -30..-35, днем -12..-17. / meteonovosti.ru /



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