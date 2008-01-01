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На Дальнем Востоке февральские метели



ИА "Метеоновости" / 10:35 Вторник, 26 февраля



Над акваторией Берингова моря уже который день кружит циклон, накануне он снова отметился на Чукотке метелями при штормовом ветре до 29 м/с.



Во вторник циклон над акваторией Берингова моря резко углубится и давление в центре понизится с 990 до 965 гПа. На восточное побережье Чукотки он обрушится снегопадами, сильными метелями при штормовом ветре 20-25 м/с, а на побережье Берингова моря ветер может достигать ураганной силы, 33-38 м/с. Кроме Чукотского округа метели бушую на арктическом побережье Якутии. Хотя там ветер не такой силы, до 22 м/с. И до конца суток 26 февраля в Нижнеколымском районе Якутии будут продолжаться метели при ветре 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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