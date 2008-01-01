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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:41 Вторник, 26 февраля

  Предстоящим днём в Москве и области сохранится сырая, но теплая погода, на фоне пониженного атмосферного давления.

По сведениям столичного Метеобюро сегодня 26 февраля ожидается облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2 градуса, по области

-1..+4. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с.

Содержание кислорода в воздухе значительно ниже нормы. По медицинской классификации это влажно - дискомфортные условия с выраженным гипоксическим эффектом. Основные симптомы, которые могут развиваться у метеочувствительных людей при таких внешних условиях - это общая слабость и недомогание, снижение физических сил, появление одышки и чувства "нехватки" воздуха, которые чаще всего появляются у лиц, страдающих бронхиальной астмой, бронхитами, пневмонией; скованность и боли в суставах, позвоночнике могут отмечать и метеозависимые люди с воспалительными, посттравматическими болезнями суставов; появление болей в сердце, усиление приступов стенокардии, "скачки" артериального давления, учащение приступов мигрени также возможны у лиц, страдающих гипертонической и ишемической болезнью, вегето-сосудистой дистонией.

Не лучшим образом могут чувствовать себя и практически здоровые люди. Уставшие от зимы и отсутствия солнечного света, для них такие колебания метеопараметров также становятся причиной ухудшения самочувствия, снижения как умственной, так и физической активности, снижения настроения, появления симптомов вегетативной дисфункции.

Геомагнитный фон 26 февраля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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