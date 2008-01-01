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Новости погоды

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На юг Европы обрушились ураганные ветры

ИА "Метеоновости" / 13:33 Понедельник, 25 февраля

  В минувшие выходные дни на юге Европы столкнулись два атмосферных вихря: Центральную Европу занимал обширный антициклон, а над северной Африкой располагался циклон. В пограничной зоне этих атмосферных вихрей оказались средиземноморские страны.

Так в некоторых районах Италии наблюдался очень сильный ветер, который валил деревья, пострадали и здания. Не обошлось и без жертв.

Ураганные ветры обрушились и на курортную зону Хорватии. В городе Сплит был зафиксирован самый мощный ветер, скорость которого достигла 49 м/с. Как утверждают метеорологи, в субботу, 23 февраля, был поставлен рекорд за всю историю метеонаблюдений. Сильные порывы ветра валили деревья, дорожные знаки, суда, стоящие на причалах получили повреждения. Были перекрыты некоторые тоннели и мосты.

В предстоящие сутки большая часть Европы окажется во власти обширного антициклона. В Италии ветер стихнет, но местами могут пройти дожди кратковременного характера, днем похолодает до 12..17 градусов.

Улучшится погода и в Хорватии, днем только около +10 градусов. / meteonovosti.ru /
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