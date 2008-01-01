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Рекордное тепло пробилось в Хакасию



ИА "Метеоновости" / 13:14 Понедельник, 25 февраля



Азиатский антициклон, который опекает южные районы Сибири, развернулся к югу Красноярского края теплой стороной. Накануне среднесуточная температура превышала многолетние значения на 6-8, а в центральных районах более, чем на 10 градусов. Но рекордное тепло досталось неожиданно Хакасии, населенному пункту Неожиданный. 24 февраля столбик термометра остановился у отметки +6.4, что выше предыдущего на градус и наблюдавшегося в 2017 году.



До середины недели на юге Красноярского края, а значит и в Хакасии сохранится теплая погода с температурой днем 3..8 тепла. / meteonovosti.ru /



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