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На востоке Чукотки ураганные ветры и рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 13:04 Понедельник, 25 февраля



Над акваторией Берингова моря уже который день кружит циклон, накануне отметился на Чукотке метелями при штормовом ветре до 28 м/с. Этот же циклон принес и очень теплый воздух на крайний восток, и среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 12-16, а местами и более градусов.



Уэлен - самый восточный поселок в России - оказался в эпицентре тепла. 24 февраля здесь обновился рекорд максимальной температуры четырехлетней давности, в 2015 году было +2.6, а сейчас +3.5 градуса.



Во вторник циклон над акваторией Берингова моря резко углубится и давление в центре понизится с 990 до 965 гПа. На восточное побережье Чукотки он обрушится снегопадами, сильными метелями при штормовом ветре 20-25 м/с, а на побережье Берингова моря ветер может достигать ураганной силы, 30-35 м/с. Преобладающая температура днем -10..-15, на побережье до +5 градусов. А значит, можно рассчитывать на рекордное тепло. / meteonovosti.ru /



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